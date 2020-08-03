Новосибирский зоопарк показал детенышей необычных хорьков

Высказывались разные версии: особая одомашненная форма лесного (черного) или степного (светлого) хоря, гибрид между ними, или вообще отдельный вид — так называемый «африканский хорек». В 1970-ые годы загадка была разгадана новосибирским ученым, сотрудником института цитологии и генетики СО РАН Дмитрием Терновским. Благодаря генетическим исследованиям он выяснил, что фуро — альбиносная форма лесного хорька.

В природе они встречаются редко, но в Новосибирском зоопарке регулярно появляются новые детеныши. В мае одна из самок родила 4 малышей, сейчас они уже подросли.