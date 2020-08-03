Новосибирские библиотеки возобновили работу с читателями

Библиотеки области вернулись к работе в июле. Теперь пришла очередь Новосибирска — об этом сообщила пресс-служба Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

В связи с тем, что режим повышенной готовности еще не снят, посетителям придется соблюдать новые правила. Прием и выдача книг теперь происходит бесконтактным способом по предварительной записи на посещение. Возвращенные издания библиотеки в обязательном порядке будут помещать на пятидневный карантин.