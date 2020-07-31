Мэр Новосибирска признал проблему общественных туалетов

На пресс-конференции 30 июля Анатолий Локоть рассказал, как местные власти планируют решать вопрос с недостатком общественных туалетов на улицах города. «Согласен, что есть проблема. Ряд общественных туалетов закрыли в девяностые годы. Сейчас стараемся открывать новые. В частности, в сквере за оперным театром может появиться туалет. Прошли непростые суды за туалет в Нарымском сквере — туалет нам не отдавали 1,5 года». Мэр сообщил, что они откроются после того, как в Нарымский сквер протянут необходимые коммуникации. Таже городские властирешают вопрос, чтобы восстановить работу общественного туалета в сквере за оперным театром.