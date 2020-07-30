203 пациента выписаны, 101 новый заболевший: оперативный штаб поделился статистикой по коронавирусу на 30 июля

перативный штаб сообщил, что скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 года, 78 лет и женщины в возрасте 49 лет, 61 года и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 223 человека. За сутки зафиксирован 101 новый случай заболевания.

В больницах города и области находится 2121 пациент. 74 человека — в реанимации.

Всего в Новосибирской области сделано 312 054 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 627 жителей региона, 31 027 человек сняты с наблюдения.