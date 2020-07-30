Новосибирский зоопарк получит 36,4 миллионов рублей из резервного фонда областного правительства

Решение помочь зоопарку в третий раз приняли на заседании правительства области. Средства пойдут на финансирование «непредвиденных расходов, связанных с обеспечением работы Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило и содержанием зоологической коллекции в период пандемии новой коронавирусной инфекции».

Общая сумма поддержки с начала пандемии составит 85,9 миллионов рублей. Первый — в апреле — составил 27,5 миллионов, в конце июня зоопарку выделили еще 22.