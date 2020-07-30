Это будет самый крупный транш с начала пандемии коронавируса.
Новосибирский зоопарк получит 36,4 миллионов рублей из резервного фонда областного правительства
Решение помочь зоопарку в третий раз приняли на заседании правительства области. Средства пойдут на финансирование «непредвиденных расходов, связанных с обеспечением работы Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило и содержанием зоологической коллекции в период пандемии новой коронавирусной инфекции».
Общая сумма поддержки с начала пандемии составит 85,9 миллионов рублей. Первый — в апреле — составил 27,5 миллионов, в конце июня зоопарку выделили еще 22.
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