С 30 июля на улице Большевистской станет на одну остановку меньше

С 30 июля на Большевистской уберут остановку «Мелькомбинат» с четной стороны улицы. Там больше не будет останавливаться аобщественный транспорт. Это коснется автобусов № 8, 9, 13, 21, 31, 36, 54, 68 и маршрутных такси № 1, 6, 11, 14, 21, 23, 35, 68, 91. Работы должны завершить к 1 сентября.