Турецкий подрядчик реконструирует аэропорт Толмачево

Всего было подано 7 заявок, 4 из которых отклонили. К участию были допущены ООО «СиАрСиСи Рус» — российское подразделение крупнейшей китайской компании China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), турецкая «Ант Япы» и турецкий консорциум «Лимакмаращстрой». «Ант Япы» предложила самую низкую стоимость.

Реконструкцию аэровокзального комплекса и взлетно-посадочных полос Толмачево планируют провести в два этапа. Первый завершат в 2022 году, началу молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске, а полностью строительство закончится в 2025 году.