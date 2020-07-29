Сенатор Владимир Городецкий заболел коронавирусом

Пока неизвестно, сколько еще он проведет в стационаре, но, по его словам, «чувствует себя неплохо». Как сообщили в СМИ, сенатор Городецкий контактировал с ранее зараженным коронавирусом министром транспорта Анатолием Костылевским. Коронавирус у министра транспорта не подтвердили и не опровергли в областном правительстве.