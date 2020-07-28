За последние сутки в Новосибирске выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе, умер мужчина в возрасте 55 лет и 4 женщины — им было 46 лет, 48 лет, 66 лет и 82 года. В отделениях реанимации находятся 74 человека.

1519 пациентов находятся в инфекционных стационарах Новосибирска, еще 862 госпитализированы в больницы области.

Всего в Новосибирской области провели 303 777 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 609 жителей региона, 30 650 человек сняты с наблюдения, 183 выздоровели за последние сутки.