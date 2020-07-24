В Новосибирске от коронавируса умерли еще 6 человек

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 лет и 69 лет год и четыре женщины, им было 59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года. За сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом.

117 человек выписали из больниц. В инфекционных стационарах Новосибирска и области находятся 2566 пациентов, 86 из них — в реанимации.

Всего в Новосибирской области провели 292 290 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 707 жителей региона, 30 165 человек сняты с наблюдения.