Восточный выезд из Новосибирска станет шестиполосным

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил ход работ на восточном выезде из города. «Трафик здесь очень высокий, особенно в выходные, когда люди едут на отдых, а потом возвращаются обратно в город. Поэтому я поставил задачу подрядчику закончить асфальтирование проезжей части в максимально короткие сроки. Мы договорились, что в первой декаде августа будет уложен верхний слой асфальта, а затем, до 1 сентября будет идти обустройство тротуаров и благоустройство прилегающей территории», — рассказал он.

Первый этап реконструкции Гусинобродского шоссе — участок дороги от улицы Коминтерна до здания по адресу улица Дегтярева, 23. Он рассчитан на два года. В планах — расширить проезжую часть с 4 до 6 полос, установить ограждения по оси проезжей части и обустроить тротуары.