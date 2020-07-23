В Новосибирске зафиксировано 5 новых смертей от коронавируса

За последние сутки зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 71 год и четыре женщины, им было 70 лет, 75 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 184 человека.

В больницах Новосибирска и области находятся 2607 пациентов. В отделениях реанимации — 79 человек, 108 выздоровели и были выписаны.

Всего в Новосибирской области провели 288 187 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 809 жителей региона, 30 051 человек снят с наблюдения.