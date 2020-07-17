За последние сутки скончались еще 5 пациентов.
117 новых больных, 89 выздоровевших: оперативный штаб поделился ситуацией с коронавирусом в Новосибирске на 17 июля
Двум мужчинам было 73 года, женщинам — 73 года, 80 лет и 81 год. Всего в регионе зафиксировано 160 летальных случаев и 7845 случаев заражения, 117 за последние сутки.
В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ — 22 пациента. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2074 человек, еще 811 госпитализированы в больницы области.
Всего в Новосибирской области провели 267 091 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 599 жителей региона, 28 942 человека сняты с наблюдения.
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