117 новых больных, 89 выздоровевших: оперативный штаб поделился ситуацией с коронавирусом в Новосибирске на 17 июля

Двум мужчинам было 73 года, женщинам — 73 года, 80 лет и 81 год. Всего в регионе зафиксировано 160 летальных случаев и 7845 случаев заражения, 117 за последние сутки.

В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ — 22 пациента. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2074 человек, еще 811 госпитализированы в больницы области.

Всего в Новосибирской области провели 267 091 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 599 жителей региона, 28 942 человека сняты с наблюдения.