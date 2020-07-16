Глава областного минздрава: в Новосибирской области сократилось количество вызовов скорой помощи из-за коронавируса

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. «Всего в Новосибирской области проведено боле 250000 тестов на коронавирус, по прямому поручению Губернатора Андрея Травникова мы продолжаем увеличивать количество проведенных исследований, в среднем проводится 4 200 исследований в сутки. Кроме того, активно внедряются в медицинских учреждениях региона тесты на антитела. Из других позитивных тенденций — ситуация с коечным фондом, который используется для оказания помощи пациентам с ковидной инфекцией и внебольничной пневмонией. В настоящий момент превышения нет ни в одном стационаре, и с учетом складывающейся обстановки, дополнительного коечного фонда мы не планируем. Кроме того, на прошлой неделе сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному направлению — на этой неделе данная тенденция сохраняется. Все больные, включая пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса, получают необходимую медицинскую помощь, в том числе, на дому», — подчеркнул он.

На утро 16 июля зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.