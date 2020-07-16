Оперативный штаб сообщил о трех новых смертях от коронавируса в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе, еще 3 пациента сконачались от коронавирусной инфекции, двоим из них был 71 год, одному — 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

По данным на утро 16 июля, еще 222 пациента вылечились от коронавируса. 2165 человек все еще находятся в инфекционных стационарах города, 804 госпитализированы в больницы области. В отделениях реанимации находятся 95 человек, 25 пациентов — на ИВЛ.

Всего в Новосибирской области провели 262 772 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 576 жителей региона, 28 834 человека сняты с наблюдения.