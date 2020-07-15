В Новосибирске от коронавируса скончались еще 4 человека

За последние сутки в Новосибирской области выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 152 человека.

190 человек выписали с отрицательными результатами тестов. В новосибирских стационарах ноходятся 2159 пациентов, еще 802 госпитализированы в больницы области. Всего в Новосибирской области провели 257 593 теста на коронавирус.