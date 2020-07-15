ИКЕА в Новосибирске возобновляет работу

ИКЕА начнет работать с четверга, 16 июля. Как и в других организациях, магазин будет регулярно измерять температуру у своих сотрудников, дезинфицировать помещения и поверхности и использовать разметку на полу, чтобы помочь соблюдать социальную дистанцию.

Всем покупателям обязательно носить защитные маски. По возможности, ИКЕА также попросит оплачивать покупки безналичным способом. Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено. Текущую загруженность ИКЕА можно будет посмотреть на сайте IKEA.ru. На услуги планирования в магазине нужно будет записаться заранее.

Магазин шведских продуктов, ресторан, бистро, детская комната и игровая зона пока останутся закрытыми. Интернет-магазин ИКЕА, доставка товаров с опцией бесконтактного получения и услуга «Закажи и забери» с опцией бесконтактного получения товаров в пункте самовывоза продолжают работать. Специальные условия обмена и возврата товаров продлеваются до 31 августа.