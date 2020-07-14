В Новосибирском районе откроется фермерский рынок

Он должен начать работать уже в августе на ул. Белая база в Новосибирском районе. «Фермерам, которые производят продукцию в небольших объемах, бывает непросто войти в торговые сети или на крупные ярмарки. С бизнес-идеей об открытии рынка такого формата к нам обратился застройщик микрорайона «Пригородный простор» в Новосибирском районе. Мы изучили проект и готовы его поддержать. В настоящее время минпромторг совместно с минсельхозом оказывает содействие в поиске фермеров из разных районов области, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

На площадке рынка также планируют проводить социальные ярмарки и ярмарки выходного дня. «Основная идея этого проекта — собрать сообщество фермеров, которые смогут реализовывать свою продукцию по выгодной для них цене, без посредников. Кроме того, цены будут выгодными и для покупателей — на 20-30% ниже средней розницы по Новосибирску», — отметил организатор рынка, застройщик микрорайона «Пригородный простор» Алексей Кузнецов.