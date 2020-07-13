В Новосибирской области за последние сутки выявили 112 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб поделился официальной статистикой по коронавирусу. За последние сутки скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 82 года и женщины в возрасте 70 лет, 91 год и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 146 человек.

В отделениях реанимации находятся 77 человек. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2210 пациентов, еще 732 госпитализированы в больницы области.

Всего в Новосибирской области провели 247 963 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 636 жителей региона, 28 289 человек сняты с меднаблюдения.