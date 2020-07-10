Мэр Новосибирска пообещал, что на каждую волну неприятного запаха в городе будет составляться акт

Анатолий Локоть дал поручение составлять акты после каждого случая неприятного запаха. На часе прессы мэр Новосибирска высказался по поводу ситуации в городе: «Проблема заключается в формальном актировании, потому что по ответу Роспотребнадзора уровень запаха не нормируется. Нет шкалы измерения. Тем не менее дал поручение департаменту ЖКХ составлять акты на каждый случай. Запах появляется, как правило, в темное время, видимо, это тоже не зря. Когда темнеет, меньше людей и возможностей зафиксировать этот запах. Но от этого легче не становится, особенно в жаркое, душное время, которое сейчас в Новосибирске».

Примерно месяц назад специалисты мэрии установили, что неприятный запах связан именно с нарушениями технологий работы с отходами жизнедеятельности животных Кудряшовского свинокомплекса.