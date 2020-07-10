Количество заразившихся коронавирусом в Новосибирске снова выросло

За последние сутки в Новосибирске выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 73 года и женщины в возрасте 62 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерло 133 человека.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2220 пациентов, 85 — в отделениях реанимации. Еще 725 человек госпитализированы в больницы области.

Всего в Новосибирской области провели 241 242 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 908 жителей региона, 27 672 человека сняты с меднаблюдения.