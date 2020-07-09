 Часть Ипподромской будут полностью перекрывать по ночам

Мэрия Новосибирска сообщила, что с 17 июля по 2 августа по улице Ипподромской в Октябрьском районе нельзя будет проехать в ночное время. Ограничение будет действовать с 23 до 5 часов утра от Южной площади до улицы Кривощековской. Это связано с проведением работ по реконструкции путепровода через Ипподромскую в створе улицы Зыряновская.

В мэрии пообещали обеспечить объезд по другим дорогам и попросили водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.