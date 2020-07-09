Еще 4 пациента скончались от коронавируса в Новосибирске за последние сутки

Оперативный штаб поделился статистикой по коронавирусу на утро 9 июля. Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет. За последние сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. В отделениях реанимации находятся 86 человек.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска —2 256. Еще 729 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы области.

Всего в Новосибирской области провели 236 798 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 984 жителя региона, 27 368 человек сняты с меднаблюдения.