Жителям Новосибирской области предстоит выбрать место установки Памятной стелы «Город трудовой доблести»

2 июля Президент Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе — Новосибирску. Теперь в городе должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа.

В ближайшее время власти начнут собирать предложения по площадкам для установки памятника. Губернатор Травников сообщил, что для этого будет создана специальная комиссия. «Важно не просто выбрать место для размещения одного объекта — Памятной стелы — а создать архитектурную, художественную концепцию развития территории Новосибирска, чтобы в городе появилось новое памятное место», — акцентировал он.