За сутки выявлено 113 новых случаев заражения.
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области снова выросло
Общее количество заболевших в Новосибирской области достигло 6724. Умерло еще 4 пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет.
В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2481 пациент с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы области госпитализировано 697 человек.
Всего в Новосибирской области провели 229 236 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 937 жителей региона, 27 005 человек сняты с меднаблюдения.
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