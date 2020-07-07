Общее количество заболевших в Новосибирской области достигло 6724. Умерло еще 4 пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2481 пациент с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы области госпитализировано 697 человек.

Всего в Новосибирской области провели 229 236 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 937 жителей региона, 27 005 человек сняты с меднаблюдения.