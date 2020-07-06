Еще 4 человека скончались от коронавирусной инфекции в Новосибирске

За последние сутки в Новосибирской области выявили 106 новых случаев заражения COVID-19. Скончались еще 4 пациента: трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 116 человек. В отделениях реанимации сейчас находятся 88 пациентов.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2388 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Еще 723 человека госпитализированы в больницы области.

Всего в Новосибирской области провели 224 135 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1070 жителей региона, 26 647 человек сняты с него.