В МЧС напомнили о запрете купаться на новосибирских пляжах

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой официальное открытие пляжей в настоящее время невозможно, а все проверенные и оборудованные места отдыха заработают только после снятия ограничительных мер. Купание на всех водных объектах региона запрещено», — сообщили в МЧС. По информации ведомства, самая распространенная причина несчастных случаев на воде — купание в неорганизованных местах.