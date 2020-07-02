В Новосибирском зоопарке подорожали билеты

Новые цены на взрослые билеты и абонементы начали действовать с 1 июля. Теперь одно посещение будет стоить 400 рублей, абонемент на 1 месяц — 1500 рублей. В зоопарке объяснили изменение инфляцией и ростом цен на корм для животных и коммунальные услуги. Билеты, приобретенные до 30 июня включительно, действительны до конца текущего года, абонементы — до окончания срока действия.

По новым правилам билеты в зоопарк можно купить только на сайте. Он приходит на электронную почту, его можно не распечатывать, а предъявить на контроле сотруднику прямо с телефона.