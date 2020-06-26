На утро 26 июня в Новосибирской области зафиксировано еще 108 случаев COVID-19

По данным оперативного штаба на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5 566 случаев инфицирования СOVID-19, включая 348 детей. 3 216 пациентов выздоровели.

Скончался еще один мужчина, ему было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека. Сейчас в отделениях реанимации находятся 90 человек, 25 — на ИВЛ.

В инфекционных стационарах Новосибирска 2216 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Еще 559 госпитализировано в больницы районов области.

Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона, для 24 426 человек меднаблюдение окончено.