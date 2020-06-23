103 человека выздоровели и 4 скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области

За последние сутки диагноз подтвердился у 106 человек. Скончались еще четыре пациента — двое мужчин в возрасте 32 года и 70 лет и две женщины в возрасте 82 года и 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 76 человек. Сейчас в отделениях реанимации находится 81 пациент, на ИВЛ — 25.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2246 пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализировано 443 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 178 815 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 723 жителя региона, 24 013 человек сняты с наблюдения.