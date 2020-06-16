За последние сутки в Новосибирске от коронавирусной инфекции скончались еще 3 пациента

Скончались три пациента — мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет. 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Всего в регионе зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них – 308 детей. 2276 пациентов выздоровели, 60 пациентов умерли.

Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1765 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В отделениях реанимации — 57 человек, 10 — на ИВЛ. 228 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 157 817 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 369 жителей региона, 22 732 человека сняты с наблюдения.