Парад Победы в Новосибирске: где можно будет его посмотреть?

В прямом эфире можно будет увидеть Парад Победы, праздничный салют и концерт «Музыка мира», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жителям Новосибирской области трансляция будет доступна на телеканалах ОТС, ГТРК-Новосибирск и на сайтах VN.ru и Горсайт. Начало Парада запланировано на 10 утра 24 июня, закончится он ориентировочно в 11.

Во время концертной программы исполнят Фортепианное трио № 2, написанное композитором Дмитрием Шостаковичем в 1944 году и посвященное памяти его ближайшего друга, выдающегося советского музыкального деятеля, искусствоведа, просветителя, музыкального критика Ивана Соллертинского. Участие в ней примет знаменитый скрипач Михаил Симонян. Начало трансляции концерта в рамках проекта «Музыка мира» — в 18.00.



