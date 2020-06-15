ТРЦ «Аура» оценил свои убытки от коронавирусных ограничений

Руководство «Ауры» оценило, что по итогам апреля и мая торговый центр недополучил 197 миллионов рублей прибыли, а к концу июня эта сумма вырастет до 300 миллионов. В эти суммы входят выплаты по банковским кредитам, коммунальным платежам, управленческие и эксплуатационные расходы, расходы на зарплату сотрудников.

Исполнительный директор ТРЦ Евгений Головчан рассказал, что убытки несут управляющая компания, арендаторы, поставщики, логистические компании, клининг, охрана и многие другие. Он опасается, что если ограничения не будут сняты в ближайшее время, грозит большое сокращение рабочих мест.

Ранее губернатор Травников сообщил, что открытия торговых центров стоит ждать в последнюю очередь.