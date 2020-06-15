В парке «Бугринская роща» появится десятиметровый аттракцион

На своей странице в Facebook она выложила несколько фотографий с подписью: «Вот такой прекрасный аттракцион скоро появится в парке «Бугринская роща». На нем можно будет съехать до самого пляжа! Думаю, что уже скоро все аттракционы смогут принять новосибирцев!».

Новый аттракцион устанавливают рядом со смотровой площадкой. Строительство должны закончить через пару недель.