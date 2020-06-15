109 новых случаев и 2 смерти: публикуем официальную статистику по коронавирусу в Новосибирской области на 15 июня

Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в Новосибирской области достигло 57. Утром 15 июня оперативный штаб сообщил еще о двух скончавшихся — мужчине 57 лет и женщине в возрасте 73 года. За сутки выявили 109 новых случаев COVID-19. 45 пациентов выписаны с выздоровлением. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе — 4394, из них — 303 ребенка.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1785 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. 47 человек — в реанимации, на ИВЛ — 14 пациентов. 228 человек с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 154895 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 489 жителей региона, 22 439 человек сняты с наблюдения.