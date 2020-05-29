Анатолий Локоть рассказал, как пройдут День города и парад Победы

Парад Победы пройдет 24 июня, как и объявил Президент. Командующий армией уже заявил о готовности провести его в обычном, полном, формате. Но, как рассказал Анатолий Локоть, есть нюансы: «Окончательного решения по этому поводу еще нет. Все новосибирцы в реальном времени смогут увидеть этот парад по электронным средствам, по телевидению, в интернете, это организуем. А будет ли непосредственное участие при стечении граждан, пока я не готов ответить».