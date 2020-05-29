На еженедельной онлайн-встрече с журналистами 29 мая мэр Новосибирска рассказал, что этим летом празднования Дня города точно не стоит ждать. «Проведение массовых мероприятий неэтично и не вписывается в сегодняшнюю жизнь. В летнее время он не будет проведен, я не исключаю варианта, что он будет перенесен на следующий год. Это не значит, что дата пройдет незамеченной. Постараемся отметить, поздравить друг друга. Но массовые мероприятия проводить нереально», — объяснил мэр.
Анатолий Локоть рассказал, как пройдут День города и парад Победы
Парад Победы пройдет 24 июня, как и объявил Президент. Командующий армией уже заявил о готовности провести его в обычном, полном, формате. Но, как рассказал Анатолий Локоть, есть нюансы: «Окончательного решения по этому поводу еще нет. Все новосибирцы в реальном времени смогут увидеть этот парад по электронным средствам, по телевидению, в интернете, это организуем. А будет ли непосредственное участие при стечении граждан, пока я не готов ответить».
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