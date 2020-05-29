Новосибирский зоопарк расширил программу опекунства

Опекунство существует в Новосибирском зоопарке с 1997 года, когда он получал минимальные дотации из бюджета. Ростислав Шило обратился к представителям бизнеса и руководителям предприятий за помощью. Организации и фирмы откликнулись, и с тех пор программа опекунства стала ощутимой поддержкой зоопарка. Сейчас он также оказался в ситуации, в которой не был никогда ранее, и без помощи обойтись не сможет.

В зоопарке поблагодарили за поддержку — жители города переводят деньги и передают продукты для животных. За неполные два месяца он получил 2 557 переводов, 12 900 кг овощей и фруктов, 1 678 кг рыбы.

Фото: В. Габов