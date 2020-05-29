Теперь взять под опеку животное может любой желающий. Об этом зоопарк сообщил в своих соцсетях: «В последнее время нам стали часто задавать вопрос о том, можно ли стать опекуном животного. До настоящего момента в программе опекунства участвовали только компании. Сейчас желание взять под опеку конкретное животное все чаще исходит от частных лиц. Мы очень рады расширить программу опекунства и приглашаем всех желающих к участию в программе». Об условиях можно узнать, позвонив по телефону 236-02-73.
Новосибирский зоопарк расширил программу опекунства
Опекунство существует в Новосибирском зоопарке с 1997 года, когда он получал минимальные дотации из бюджета. Ростислав Шило обратился к представителям бизнеса и руководителям предприятий за помощью. Организации и фирмы откликнулись, и с тех пор программа опекунства стала ощутимой поддержкой зоопарка. Сейчас он также оказался в ситуации, в которой не был никогда ранее, и без помощи обойтись не сможет.
В зоопарке поблагодарили за поддержку — жители города переводят деньги и передают продукты для животных. За неполные два месяца он получил 2 557 переводов, 12 900 кг овощей и фруктов, 1 678 кг рыбы.
Фото: В. Габов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.