В Новосибирской области за сутки выздоровели 53 пациента с COVID-19

Всего в регионе лабораторно подтвердили 2493 случая инфицирования, в том числе 153 ребенка. 955 человек выздоровели, 31 пациент скончался. Сейчас в реанимации находятся 70 человек, 24 — на ИВЛ. Всего в инфекционных стационарах Новосибирска 1560 взрослых пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

В Новосибирской области проведено 104 264 теста на коронавирус.