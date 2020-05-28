Масочный режим в Новосибирске не отменят — он станет жестче

Об этом заявил заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин во время рейда в общественном транспорте Новосибирска. «Окончания масочного режима не предусмотрено, наряду с мерами послабления ситуации масочный режим будет ужесточаться. И надо понимать, что 1 сентября, когда школьники и студенты выйдут на учебу, будет еще более жесткое усиление масочного режима».

В мае за проезд без маски оштрафовали более 200 пассажиров, административные дела завели на 97 перевозчиков.