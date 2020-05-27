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Минздрав Новосибирской области: более 70% заболевших коронавирусом не носили маски

О текущей ситуации рассказал 27 мая на брифинге в Правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«На сегодняшний день у нас 2 397 лабораторно подтвержденных случаев, выписаны 902 человека. Продолжается работа по проведению тестирований, а также по эпидрасследованиям, которые проводятся на межведомственном уровне по каждому случаю заболевания — проводятся опросы, выявляются подробности. Цифры подтверждают, что масочный режим необходим для противодействия распространению заболевания — более 70% заболевших не носили маски», — объяснил Константин Хальзов.

Министр рассказал, что на сегодняшний день дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников нет. Их нормативный расход Минздрав РФ определяет, исходя из максимальной расчетной нагрузки на систему здравоохранения — для Новосибирской области это 31 тысяча костюмов в неделю. Сейчас в регионе расход комплектов СИЗ — 2 016 в сутки, 14 112 в неделю. Таким образом, текущего запаса должно хватить на 42 дня. Если он начнет подходить к концу, его оперативно пополнят. 

Лидия Осинцева ,
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