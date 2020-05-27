Минздрав Новосибирской области: более 70% заболевших коронавирусом не носили маски

О текущей ситуации рассказал 27 мая на брифинге в Правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
«На сегодняшний день у нас 2 397 лабораторно подтвержденных случаев, выписаны 902 человека. Продолжается работа по проведению тестирований, а также по эпидрасследованиям, которые проводятся на межведомственном уровне по каждому случаю заболевания — проводятся опросы, выявляются подробности. Цифры подтверждают, что масочный режим необходим для противодействия распространению заболевания — более 70% заболевших не носили маски», — объяснил Константин Хальзов.
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