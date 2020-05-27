Минздрав Новосибирской области: более 70% заболевших коронавирусом не носили маски

Министр рассказал, что на сегодняшний день дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников нет. Их нормативный расход Минздрав РФ определяет, исходя из максимальной расчетной нагрузки на систему здравоохранения — для Новосибирской области это 31 тысяча костюмов в неделю. Сейчас в регионе расход комплектов СИЗ — 2 016 в сутки, 14 112 в неделю. Таким образом, текущего запаса должно хватить на 42 дня. Если он начнет подходить к концу, его оперативно пополнят.