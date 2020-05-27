18+

Зачем выдрам корица? Новосибирский зоопарк поделился интересными историями из жизни забавных хищников

В конце мая эти хищники отмечают свой международный день. Сейчас в Новосибирском зоопарке живут шесть речных выдр и четыре бескоготные выдры. Зоологи постоянно работают над обогащением их среды обитания. Один из способов это сделать — знакомить животных с новыми запахами. Однажды зоологи принесли в вольер корицу. По их словам, аромат привел животных в такой восторг, что они пытались нанести запах на себя.

Прошлым летом для них сделали плот, на котором можно плавать в бассейне, а зимой — снежную горку с которой они лихо съезжают. Такое разнообразие помогает выдрам оставаться в хорошей форме. 

Выдры не только милые, но и очень умные! В зоопарке рассказали, что проводили научный эксперимент. Перед выдрами ставили задачу: чтобы добраться до еды они должны были преодолеть «лабиринт» — открыть дверцу, нажать, наклонить, пройти и так далее. Они показали прекрасный результат — разгадывали эти головоломки очень быстро, находили еду, запоминали последовательность и в следующий раз все делали стремительно. Ученые называют это высоким уровнем научения.

Фото: А. Баринов

Лидия Осинцева ,
Комментарии

Наши проекты