Зачем выдрам корица? Новосибирский зоопарк поделился интересными историями из жизни забавных хищников

В конце мая эти хищники отмечают свой международный день. Сейчас в Новосибирском зоопарке живут шесть речных выдр и четыре бескоготные выдры. Зоологи постоянно работают над обогащением их среды обитания. Один из способов это сделать — знакомить животных с новыми запахами. Однажды зоологи принесли в вольер корицу. По их словам, аромат привел животных в такой восторг, что они пытались нанести запах на себя.

Прошлым летом для них сделали плот, на котором можно плавать в бассейне, а зимой — снежную горку с которой они лихо съезжают. Такое разнообразие помогает выдрам оставаться в хорошей форме.