Новый рекорд: в Новосибирской области за сутки 97 новых больных коронавирусом

11 пациентов выписали, сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1562 человека — это те, у кого уже установлен диагноз COVID-19 и пациенты с подозрением на него. 112 людей с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма. В детской больнице №3 находятся 66 детей.

Всего в Новосибирской области сделано 101 543 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 667 жителей региона, 16 180 сняты с него.