Анатолий Локоть: «В плане распространения коронавирусной инфекции мы не входим даже в первую десятку, а это означает, что меры, которые введены сегодня, дают необходимый эффект»

Принимая те или иные решения относительно режима самоизоляции, мы, прежде всего, думаем о том, как обезопасить население и не довести ситуацию до социального взрыва, и, конечно, оцениваем, выдержит ли экономика. В связи с этим в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разработан документ, утверждающий перечень мер поддержки бизнеса. Речь идет о предоставлении отсрочек по платежам для арендаторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе нестационарных торговых и мобильных объектов, которые были вынуждены прекратить свою деятельность. В отличие от рекомендаций Правительства Российской Федерации, мы распространили действие данных мер не только на имущество казны города, но и на все муниципальное имущество, которое сдается в аренду, включая земельные участки. При этом не забыли о нестационарных объектах, несмотря на то что помощь этой категории не нашла отражение в федеральных нормативных актах. Разумеется, я говорю об объектах, которые находятся в утвержденной схеме размещения. По предварительным расчетам объем денежных средств, необходимых для реализации этой задачи, составит восемьсот шестьдесят миллионов рублей — именно этой суммы мы не досчитаемся в доходной части бюджета. Но мы намеренно идем на это, понимая, что малый и средний бизнес сейчас испытывает серьезные трудности.

Сегодня в Новосибирске предпринимаются меры по мягкому снятию ограничений. Однако чтобы не допустить развития пандемии в нашем регионе, уровень самосознания граждан должен быть высоким. Когда мы поймем, что угроза миновала, и нет опасности второй волны эпидемии, только тогда меры будут ослаблены. Пока режим самоизоляции — это лучшее средство защиты: каждый из нас должен ограничить общение, сузив количество контактов до минимума».