Всего в регионе заболели 2300 человек.
87 новых случаев и 1 смерть: делимся статистикой оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области
Мужчине, о смерти которого сообщил оперштаб, было 60 лет. В отделениях реанимации находятся 59 человек, на ИВЛ — 19. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 1574, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Также 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма. В детской больнице №3 находятся 65 детей.
Всего в Новосибирской области проведен 98 551 тест на коронавирус.
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