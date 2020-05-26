87 новых случаев и 1 смерть: делимся статистикой оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области

Мужчине, о смерти которого сообщил оперштаб, было 60 лет. В отделениях реанимации находятся 59 человек, на ИВЛ — 19. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 1574, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Также 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма. В детской больнице №3 находятся 65 детей.

Всего в Новосибирской области проведен 98 551 тест на коронавирус.