В Минпромторге НСО назвали дату открытия рынков в Новосибирске

Сегодня 26 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал указ о послаблении ограничительных мер в отношении городских рынков. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Рынки смогут возобновить работу уже сегодня, при условии соблюдения санитарных норм, рекомендованных специалистами Роспотребнадзора. Однако пока разрешена торговля только продовольственными товарами, садовыми, саженцами и товарами первой необходимости, которые внесены в федеральный и региональный перечень.

Напомним, деятельность рынков приостановили 19 апреля по результатам проверки Роспотребнадзора по Новосибирской области, в ходе которой были выявлены нарушения особого режима.