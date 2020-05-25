В Новосибирской области 89 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Двум женщинам было 60 и 70 лет, мужчинам — 39 и 61 год. Всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерло 29 человек, заболели — 2213. Сейчас в отделениях реанимации находятся 66 пациентов, из них 9 — на ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых в инфекционных стационарах Новосибирска — 1553, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Всего в Новосибирской области проведено 95 385 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2677 жителей региона, 15 670 человек сняты с него.