Это подтвердил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
В Новосибирске полностью заполнены коронавирусные стационары на базе больниц № 11 и 25
По его словам, это связано с тем, что любую внебольничную пневмонию по-прежнему рассматривают как потенциальную коронавирусную инфекцию. Все пациенты с подозрением на пневмонию сейчас госпитализируются в эти два сортировочных медицинских центра. «Только после получения отрицательных результатов пациенты переводятся в специализированные пульмонологические отделения для продолжения терапии. Это позволило сохранить работоспособность наших больниц скорой помощи», — пояснил Хальзов.
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