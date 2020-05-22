Рынки Новосибирска откроются, когда будут строго соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором санитарные нормы

Продовольственные рынки Новосибирска официально закрыты с 19 апреля. 21 мая их представители собрались на митинг перед зданием мэрии, с ними встретился заместитель губернатора Сергей Семка. Он подчеркнул, что рынки смогут открыться, только если будут неукоснительно соблюдать санитарные нормы, рекомендованные специалистами Роспотребнадзора. Представители к этому готовы и представили планы того, как планируют обеспечивать безопасность своих посетителей и сотрудников.

С 12 мая 2020 года открыты рынки в области. Власти опасаются, что в Ноовосибирске такие крупные торговые объекты создают скопление людей в ограниченном пространстве.