В Новосибирске протестируют новое средство против пыли

Средство разработано новосибирской компанией «И.С. Лаборатория», до этого его проверяли на угольных предприятиях Кузбасса. В Новосибирске его хотят протестировать на запыленных участках дорог Новосибирска, где есть много парковочных карманов. Когда оно начнется — пока неизвестно, идет сбор необходимой документации. Создатели состава заверяют, что готовы подтвердить его безопасность и экологичность экспертными заключениями и лабораторными экспертизами.