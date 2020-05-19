54 пациента с COVID-19 выздоровели, 2 умерли: оперативный штаб поделился официальной статистикой по Новосибирской области на 19 мая

Двум умершим пациентам, мужчине и женщине, было 63 и 62 года.

Сейчас в реанимации находятся 62 человека, из н х 22 — на ИВЛ. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1464. 3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ. В детской больнице №3 — 64 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 78 026 тестов на коронавирус.